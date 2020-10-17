Україна вперше призначила почесного консула у Квебеку

Почесним консулом України у Монреалі (найбільше місто провінції Квебек) став колишній президент Світового конгресу українців Евген Чолій.

Угоду про виконання обов’язків почесного консула підписано у п’ятницю, 16 жовтня, інформує сайт посольства України у Канаді.

Мандат новопризначеного почесного консула поширюватиметься на провінцію Квебек. Зазначено, що Україна отримає свою дипломатичну присутність у провінції вперше в історії.

«Це важлива географія і унікальна людина. Уже зараз Квебек є лідером з-поміж усіх провінцій Канади за обсягами торгівлі з Україною. І ми безмежно раді, що українські інтереси тут представлятиме саме пан Чолій – знакова постать для світової української громади і блискучий, авторитетний правник», - прокоментував посол України у Канаді Андрій Шевченко.

Евген Чолій очолював Конгрес українців Канади (1998-2004) і Світовий конгрес українців (2008-2018). Починаючи з 2012, включений у довідник «Найкращі юристи в Канаді». Почесний доктор Києво-Могилянської академії та Львівської політехніки. Відомий своєю активною міжнародною діяльністю на підтримку України.

Нагадаємо, за останні роки Україна відчутно розширила свою дипломатичну присутність у Канаді. У 2018 році відкрили Генеральне консульство України в Едмонтоні. Також Генконсульство України працює у Торонто, у Ванкувері – почесний консул.