Тимошенко вважає, що метою опитування Зеленського є легалізація наркотиків

"Треба не на «потішних опитуваннях» про це запитувати у людей. Для таких речей існує референдум".

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає, що метою опитування президента Володимира Зеленського, яке буде проводитися у день місцевих виборів, є легалізація марихуани.

Таку точку зору вона висловила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". За словами Тимошенко, якби влада дійсно хотіла дізнатися думку українців, вона б ухвалила закон про референдум, а замість цього українцям "підсовують фальсифікат".

"Треба не на «потішних опитуваннях» про це (легалізацію медичного канабісу. - Ред.) запитувати у людей. Для таких речей існує референдум", - зазначила Тимошенко.

Вона додала, що рішення людей у таких важливих для всієї нації питаннях має бути вирішальним, і для цього проводяться не опитування, а всенародні голосування, які під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв застосовувати президент.

"Минуло майже два роки – закону про референдум немає. Його затягують як тільки можуть… Сьогодні потрібен справжній референдум, а не «потішні» опитування про легалізацію марихуани. Це не жарти, це – життя наших дітей", - зауважила лідерка "Батьківщини".

Нагадаємо, що запитання про легалізацію медичного канабісу є четвертим у переліку опитування Володимира Зеленського, що пройде в день місцевих виборів.

13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п’ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, решту чотири називав по одному кожного наступного дня.

В Офісі президента після оголошення запитань назвали аргументи на користь легалізації медичного канабісу. Серед них, на думку ОПУ, лікування посттравматичного синдрому в учасників ООС.