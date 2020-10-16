Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
(В)опрос дня
(В)опрос дня
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
ГоловнаПолітика

Резніков: "Ми точно не будемо вести мову про включення особливого статусу в Конституцію"

"Це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України". 

Резніков: "Ми точно не будемо вести мову про включення особливого статусу в Конституцію"
Фото: Макс Левин

Питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде. 

Про це в інтерв'ю хорватському ЗМІ N1 повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Спеціальний статус - це насправді робоча назва закону, який називається про особливості місцевого самоврядування. Ми точно не будемо вести мову про включення особливого статусу в Конституцію. Тому що це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України", - зазначив він.

Резніков повідомив, що є прихильником українського варіанту особливого статусу Донбасу.

"Це економічний розвиток Донбасу, пільгові умови для бізнесу, децентралізація", - пояснив віцепрем'єр.

Міністр додав, що після деокупації українці, які асоціюють себе з російською нацією, які отримали російські паспорти, будуть мати право вільного вибору - чи вони будуть жити далі в Україні в статусі іноземця, чи виїдуть.

Нагадаємо, що у серпні голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував ввести нове формулювання замість поняття "особливий статус" Донбасу.

На його думку, ним може бути формулювання "особливий режим адміністративного управління". 

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський погодився затвердити особливий статус Донбасу на постійних засадах.

Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" діяв з 18 жовтня 2014 року по 31 грудня 2019. Згодом дію закону продовжили до 31 грудня 2020. Законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців.

У жовтні 2019 року Україна узгодила "формулу Штайнмаєра", яка передбачає введення закону про особливий статус у день голосування на місцевих виборах. Проте місцеві вибори одночасно з усією країною на окупованих територіях не проводяться. 

Президент Росії Володимир Путін прямо заявляв, що Україна повинна прописати "особливий статус" у Конституції.

На переговорах нормандської четвірки в Парижі Україна погодилася на постійний особливий статус для Донбасу, як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також