Резніков: "Ми точно не будемо вести мову про включення особливого статусу в Конституцію"

"Це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України".

Питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде.

Про це в інтерв'ю хорватському ЗМІ N1 повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Спеціальний статус - це насправді робоча назва закону, який називається про особливості місцевого самоврядування. Ми точно не будемо вести мову про включення особливого статусу в Конституцію. Тому що це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України", - зазначив він.

Резніков повідомив, що є прихильником українського варіанту особливого статусу Донбасу.

"Це економічний розвиток Донбасу, пільгові умови для бізнесу, децентралізація", - пояснив віцепрем'єр.

Міністр додав, що після деокупації українці, які асоціюють себе з російською нацією, які отримали російські паспорти, будуть мати право вільного вибору - чи вони будуть жити далі в Україні в статусі іноземця, чи виїдуть.

Нагадаємо, що у серпні голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук запропонував ввести нове формулювання замість поняття "особливий статус" Донбасу.

На його думку, ним може бути формулювання "особливий режим адміністративного управління".

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський погодився затвердити особливий статус Донбасу на постійних засадах.

Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" діяв з 18 жовтня 2014 року по 31 грудня 2019. Згодом дію закону продовжили до 31 грудня 2020. Законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців.

У жовтні 2019 року Україна узгодила "формулу Штайнмаєра", яка передбачає введення закону про особливий статус у день голосування на місцевих виборах. Проте місцеві вибори одночасно з усією країною на окупованих територіях не проводяться.

Президент Росії Володимир Путін прямо заявляв, що Україна повинна прописати "особливий статус" у Конституції.

На переговорах нормандської четвірки в Парижі Україна погодилася на постійний особливий статус для Донбасу, як зазначено в Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 2015 року.