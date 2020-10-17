В Україні за 29 років незаконно приватизували понад 5 млн га землі, - голова Держгеокадастру

За його словами, "дерибан" почався у 2001 році, коли ввели процес "безоплатної приватизації".

Понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні були незаконно виведені у приватну власність за роки Незалежності за допомогою "безоплатної приватизації".

Про це заявив очільник Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

За його словами, "дерибан" земель почався у 2001 році, коли в Україні ввели Земельний кодекс та процес "безоплатної приватизації". А у 2002-му внесли зміни до закону про місцеве самоврядування і забрали право у громад розпоряджатися землею.

З того часу, каже Лещенко, в Україні утворилися чиновницькі клани, які використовували свій адмінресурс для незаконної приватизації земель.

Уже з 2010-го року такі землі оформлювались як "землі особистого селянського господарства". Під таким формулюванням землі не підпадали під мораторій, їх можна було вільно продавати.

"Купуй, продавай, іноземцю відчужуй - що завгодно. Вийшли на режим дерибану, який вимірюється європейськими країнами на території нашої держави", - сказав голова Держгеокадастру.

Лещенко зазначив, що таким чином у приватну власність потрапили ділянки по 2 га, де розташовані газові, запаси літію, бурштину, та інших корисних копалин, які є власністю українського народу.

Він пообіцяв, що наступного року усі дані про власників землі сільськогосподарського призначення виведуть в електронний реєстр.

Також у 2021 році депутати хочуть ухвалити закон про національні структури геопросторових даних, згідно з яким у вільному доступі буде інформація про реєстрацію землі, яка потрапила у приватну власність.

"Ми покажемо усіх: реєстрацію, коли отримали, коли були при посаді, на кого оформлювали, на кого з членів своєї родини, покажемо 5-місячних дітей, на яких оформлювали, їхніх кумів-братів-сестер. А найголовніше – ми покажемо "сітки" сформованих латифундій у приватній власності, які вимірюються сотнями тисяч гектарів землі на території України", - зазначив голова відомства.

Для прикладу Лещенко розповів, що на Вінниччині з 2014 року було виведено понад 80 тисяч гектарів землі у приватні руки. За його словами, за цим стоять п’ять сімей, пов’язаних між собою.

За словами керівника Держгеокадастру, станом на 16 жовтня понад 300 кримінальних проваджень щодо безоплатної приватизації земель вже сформовані та передані у правоохоронні органи.

Нагадаємо, у жовтні цього року Володимир Зеленський підписав указ про передачу земель сільскогосподарського призначення з державної власності в комунальну. У квітні Зеленський підписав закон про ринок землі, який передбачає скасування мораторію на її продаж.