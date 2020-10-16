​​Керівник "Укравтодору" у Вінницькій області, який пропонував голові ОДА 4,2 млн гривень хабара, вийшов під заставу

Керівник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігор Алєксєєв, який подозрюється у пропозиції 4,2 млн гривень хабара голові Вінницької обласної державної адміністрації Сергію Борзову, звільнений з-під варти після внесення застави.

Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 13 жовтня.

Зазначається, що до ВАКС надійшла скарга захисника підозрюваного про негайне його звільнення з-під варти, оскільки за нього було внесено заставу у повному обсязі. Детектив Національного антикорупційного бюро не заперечував проти задоволення скарги захисника.

"Так, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 9 жовтня (справа № 991/8374/20) застосовано щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 3 933 800 гривень. Як вбачається із копії довідки Керівника апарату Вищого антикорупційного суду від 13 жовтня №0313-06/47/2020, на рахунок ВАКС надійшли кошти, внесені в якості застави за підозрюваного у сумі 3933800,00 гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний був звільнений у залі суду.

"Враховуючи факт внесення за підозрюваного застави, в зв`язку із відсутністю потреби піддавати його подальшому процесуальному примусу, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність звільнення підозрюваного з-під варти в залі суду у зв`язку із внесенням застави. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави", - йдеться в ухвалі суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 8 жовтня детективи НААБУ затримали керівника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алєксєєва, який пропонував 4,2 млн гривень хабара голові Вінницької ОДА.