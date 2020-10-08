Керівник "Укравтодору" у Вінницькій області пропонував голові ОДА 4,2 млн гривень хабара

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алєксєєва, який пропонував 4,2 млн гривень хабара голові Вінницької обласної державної адміністрації Сергію Борзову.

Про це повідомила пресслужба "Укравтодору".

"Було зареєстровано кримінальне провадження НАБУ, і сьогодні відбулося затримання підозрюваного. Хабар мав вирішити питання про погашення заборгованості та виділення бюджетних коштів за раніше поставлене медичне обладнання на комунальний медичний заклад області КЗ «База спеціального медичного постачання», перед комерційними структурами (ТОВ «Ілантанмед» та ПП «Донмед»), у розмірі 42 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Алєксєєва затримали під час надання частини хабара в розмірі 200 тис. гривень. Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких йому буде оголошено підозру.

"Ігор Алексєєв працював начальником "Укравтодору" області впродовж 2014-2016 років. Він був звільнений з посади, отримавши три догани за невиконання службових обов’язків. У 2019 році Алєксєєв був поновлений на посаді за рішенням Верховного Суду. У період з грудня 2019 по сьогодні він отримав дві догани", - зазначили в службі, додавши, що сприятимуть розслідуванню.

Нагадаємо, 20 липня в польському Ґданську затримали ексголову "Укравтодору" Славоміра Новака разом із двома іншими чоловіками - підприємцем з Ґданська, якого також заарештували, та ексочільником підрозділу спецпризначення GROM, який вийшов на волю після внесення застави. Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що діяльність очолюваної Новаком злочинної організації була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій.

Новака, який очолював польське міністерство транспорту, Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила в корупції. Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України.

21 липня Новаку було вручено українську підозру, а 22 липня польський суд заарештував його на три місяці.