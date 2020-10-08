Також є докази того, що великі пожежі вздовж лінії фронту були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями.

Делегація України в ОБСЄ заявила, що причиною пожежі біля Попасної Луганської області був навмисний підпал з боку бойовиків.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Трасувальні снаряди, які застосовувалися під час збройних провокацій російських окупаційних сил, спричинили сильні пожежі. Також є докази того, що великі пожежі вздовж лінії фронту були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями", - заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Він наголосив, що доказом умисних дій збройних формувань РФ є фото наслідків пожежі в районі Попасної, отримані українською стороною СЦКК.

"За результатами попереднього аналізу можливо зробити висновок про те, що фіксується чітка лінія фронту пожежі – як з північного, так і з південного боку дороги – яка починається перед позиціями незаконних збройних формувань РФ. Зазначене можливе лише при одночасному підпалі в декількох місцях та на одній лінії", - заявив Лоссовський.

Представник делегації України розповів, що, відповідно до об’єктивних офіційних даних української метеослужби, станом на 1-3 жовтня 2020 року біля Попасної було зафіксовано західний напрямок вітру з південного сходу та сходу, швидкість 4-6 м/с. Встановлені в цьому районі засоби відео- та фотофіксації дають змогу оцінити загальну площу загоряння на північ і південь від дороги Т0504. Лоссовський продемонстрував датовані 3 жовтнем фотоматеріали, які легко орієнтуються за напрямком та картою Google з прив’язкою до цієї дороги і які свідчать про умисний підпал з боку російських формувань.

Фото: Укрінформ

За його словами, одне випадкове місце пожежі виключається, "оскільки при такому напрямку та силі вітру фронт початку пожежі мав би видимі невеликі вогнища пожежі, які розширювалися б за напрямком вітру".

Фото: facebook/Yevhenii Vasyliev

Фото: dpsu.gov.ua

Лоссовський також додав, що характер виникнення епіцентрів горіння та їх розповсюдження в інших місцях на Луганщині також свідчить про навмисний підпал, адже вогонь з’явився в кількох місцях одночасно.

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, рятувальники на 9-й день погасили пожежі в Луганській області. Унаслідок пожеж загинули 11 людей, постраждали 19, зокрема три співробітники ДСНС.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області: обстріли незаконними збройними формуваннями з непідконтрольної Україні території, умисний підпал, самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

У МВС заявили, що терористи "ЛНР" підпалюють суху траву біля лінії розмежування, і опублікували відео на підтвердження.

5 жовтня Станично-Луганська РДА заявила про черговий підпал, унаслідок якого верховий вогонь наближався до електропідстанцій, на охопленій вогнем території детонували боєприпаси.