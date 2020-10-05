Станично-Луганська РДА заявила про черговий підпал (оновлено)

Вогнеборці відстояли електропідстанцію, поки що вона залишається знеструмленою.

У Станично-Луганському районі Луганської області стався черговий підпал, внаслідок чого верховий вогонь наближається до електропідстанцій, на охопленій вогнем території детонують боєприпаси.

Про це повідомляє Станично-Луганська райдержадміністрація.

"Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж у 2014-2015 роках після масштабних обстрілів із "Града". Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанції. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують нерозірвані боєприпаси", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці РДА у Facebook.

Оновлення. За оперативною інформацією, вогнеборці відстояли електропідстанцію, що біля села Артема та магістральний газопровід високого тиску, який проходить вздовж села. Зараз приборкують вогонь який розповсюджується у напрямку смт Петропавлівка та окрайку села Артема.

Для безпечного гасіння пожежі, електропідстанція поки залишається знеструмленою, повідомили у РДА.

Фото: facebook.com/stnrda

Фото: facebook.com/stnrda

Фото: facebook.com/stnrda

Фото: facebook.com/stnrda

Уранці повідомляли, що пропускний пункт "Станиця Луганська" відновив роботу після зупинки 1 жовтня через пожежі. Вогнем було частково пошкоджені об’єкти в сервісній зоні біля КПВВ, зокрема модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, що прямують через лінію розмежування.

Пізніше повідомлялося, що основні осередки вогню поблизу КПВВ локалізовано, але пункт залишається закритим.

30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Унаслідок ураганного вітру до 28 м/с вогонь швидко розповсюдився на значну площу. В область вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж на Луганщині. Причому президент Зеленський не пов’язує їх з обстрілами бойовиків.