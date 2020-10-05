Окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі за добу

Минулої доби, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було", - зазначили у штабі.

Військовослужбовці разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж на Луганщині. Вчора основні зусилля були спрямовані на гасіння осередків загорянь поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Окрім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове. Бійці ЗСУ допомагали місцевим жителям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних будинках та на об’єктах селищної інфраструктури.

З початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське бойовики здійснили один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, минулої доби, 3 жовтня, проросійські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.