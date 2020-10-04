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Окупанти у неділю стріляли біля Водяного, Авдіївки та Шумів

Українські військові не постраждали і вогонь у відповідь не відкривали.

Окупанти у неділю стріляли біля Водяного, Авдіївки та Шумів
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Від початку поточної доби, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний станковий гранатомет – неподалік Водяного. У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі на Луганщині. Наразі ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Лобачеве, Болотене та між селами Піщане, Нижньотепле й Артема. Локалізовані осередки загорянь біля Бобрового, Воронового, Боровського, Трьохізбенки, Муратового, Капітанового, та Вільхового.

Загалом сьогодні до гасіння пожеж від Збройних Сил залучили 165 військовослужбовців та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, минулої доби, 3 жовтня, проросійські бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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