Він очолював операцію зі звільнення Криму від більшовиків у 1918 році.

Фото: Олександр Рудоманов

У Києві відкрили перший в Україні пам’ятник полковнику армії УНР Петру Болбочану. Погруддя встановили у сквері імені Болбочана на вулиці Січових Стрільців. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Скульптуру виготовили за три місяці у рамках проєкту “Українська історія в камені”. За словами керівниці проєкту Оксани Понамарьової, пам’ятник створили на пожертви українців, зокрема з Швейцарії, Польщі, США та Росії. Кошти зібрали за один місяць.

У рамках проєкту планують також встановити пам’ятники княгині Ользі в Ізмаїлі та Василю Сліпаку у сквері його імені на Подолі.

Петро Болбочан (1883-1919) – український військовий діяч, полковник армії УНР. Керував операцією зі звільнення Криму від більшовиків і узяття під контроль Чорноморського флоту у 1918 році. Брав участь в обороні Києва від армії Муравйова.

Болбочан виступав категорично проти союзу з більшовиками та Росією. Був заарештований через критику непослідовної політики уряду УНР, осуджений воєнно-польовим судом та розстріляний. На момент виконання вироку полковнику було 35 років.

Нагадаємо, сквер Болбочана перейменували у 2017 році.