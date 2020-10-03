Протестувальники, одягнені у магістерські мантії, принесли до будівлі гарбузи для Шкарлета, які потім залишили там.

У Києві біля будівлі Офісу президента провели акцію з вимогою відправити у відставку тимчасового виконувача обов'язків міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

У акції взяли участь близько 80 людей. Серед них - представники Національного корпусу, а також студенти Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного, які нещодавно виступили проти планів МОН реорганізувати заклад.

Вони звинуватили Шкарлета у непрофесійності, плагіаті і нездатності впоратися з викликами, які виникли у галузі освіти через пандемію COVID-19.

Учасники акції викрикували "Шкарлета геть" і "Шкарлет нам не міністр". Вони також тримали в руках плакати з написами: "Освіта стосується кожного", "Цей міністр зламався, вимагаємо нового", "Ми зупинимось тоді, коли він піде", "Зе-міністр випробувальний термін не пройшов".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Протестувальники, одягнені у магістерські мантії, принесли до будівлі гарбузи для Шкарлета, які потім залишили там.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, що Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керує Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром.

Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Верховна Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії Шкарлета.

3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання про ймовірний плагіат з боку в.о. голови Міносвіти і науки Сергія Шкарлета.