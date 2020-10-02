В Офісі президента відповіли на заяву Меджлісу щодо повернення додому українців з Сирії

В Офісі президента відповіли на заяву Меджлісу кримськотатарського народу та зазначили, що питання про повернення українців з Сирії не можна зводити до простих медійних "емоційних образів про жінок і дітей".

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Очевидно, що питання про повернення людей саме з тієї зони конфлікту не можна зводити до простих медійних "емоційних образів про жінок і дітей". Кожен із дорослих людей, що перебували в тому регіоні на територіях, так чи інакше контрольованих ІДІЛ, має певну особисту історію. Яку потрібно досконало вивчити. Крім того, з метою евакуації наших громадян з табору "Аль-Хол" спеціальні органи України проводять низку практичних заходів, зокрема негласних, щодо моніторингу безпекової ситуації та пошуку дійсно можливих шляхів евакуації", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента також зазначили, що представники Меджлісу у зв'язку з об’єктивними обставинами просто не можуть бути детально поінформованими щодо конкретики в тій діяльності, яка здійснюється для повернення в Україну, наших громадян із таких гарячих точок, як Сирія. Над цим професійно працюють дипломати, спеціальні служби та розвідка.

"Закликаємо представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спеціальних служб і дипломатів. З іншого боку, все ж таки очікуємо від Меджлісу конкретної роботи у тих питаннях, які входять безпосередньо до його компетенції", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, вчора Меджліс закликав владу України допомогти повернути на батьківщину біженців з Сирії. Чубаров заявив, що меджліс склав список з 72 осіб, з яких 43 - неповнолітні діти від народження до 17 років.