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У Дніпровському районі Києва з’явилася найдовша алея сакур в Україні

Алея має протяжність 1,4 км.

У Дніпровському районі Києва з’явилася найдовша алея сакур в Україні
Фото: kyivcity.gov.ua

У Дніпровському районі столиці представники «Книги рекордів України» офіційно зареєстрували найдовшу алею сакур в Україні. Її протяжність становить понад 1400 метрів. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Наступного року виповнюється 50 років дружби Києва і Кіото, тож, я думаю, що це буде гарний знак для японського міста-побратима. Та й для району це також історична подія. Для мене це не просто алея сакур – це додатковий туристичний магніт. Ми звикли, що туристи відвідують більше центральну частину міста, але тепер кожному гостю столиці варто буде відвідати Дніпровський район та побачити такий чудовий об’єкт на власні очі. Це унікальна алея, оскільки тут ростуть різні види сакур, і деякі з них цвітуть кілька разів на рік», – зазначила Марина Хонда.

Перед офіційною реєстрацією рекорду Марина Хонда взяла участь у висадженні нових сакур. Окрім того, дерева висаджували заступник голови місії Японії в Україні Оцука Кузуя та заступник голови КМДА Олександр Харченко, який і є автором ідеї створення в Києві найнайдовшої алеї сакур.

На сайті КМД відзначається, що протяжність алеї сакур, висадженої уздовж бульвару Верховної Ради, становить 1402 метра та 25 сантиметрів. Сьогодні було висаджено ще 28 дерев, і загальна їхня кількість тепер становить 268. У планах КП УЗН Дніпровського району збільшити алею до 500 сакур.

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