Чинного міського голову Умані Цебрія з другої спроби зареєстрували кандидатом у мери

30 вересня Уманська територіальна виборча комісія зареєструвала чинного міського голову Олександра Цебрія кандидатом у мери на вибори 25 жовтня.

Про це повідомляється на сайті партії "Пропозиція".

"Останніми днями увага уманчан та й усієї України була прикута до міста Умані, до подій, які відбувалися в Уманській ТВК, до осередку беззаконня і дій, які чинились членами комісії. Нехтуючи нормами чинного законодавства, не звертаючи увагу на Конституцію, де чітко прописано, що кожен має право обирати і бути обраним, вони приймали рішення, керуючись «телефонним правом", - сказав Цебрій у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що ТВК довелось змінити своє рішення завдяки широкому розголосу.

"Ми звернулися до ЦВК зі скаргою. Центральна виборча комісія скасувала рішення Уманської ТВК і зобов’язала повторно розглянути мої документи. Півгодини тому ТВК таки проголосувала за те, щоб включити мене у перегони. Я хочу подякувати уманчанам, які мене підтримували, і партії «Пропозиція» – разом у нас є можливість відстояти свої права", – сказав Цебрій.

Нагадаємо, 25 вересня Цебрій повідомив, що йому відмовили у реєстрації на посаду міського голови, зате у списку кандидатів з’явилися два повних тезки. У ЦВК пояснили відмову у реєстрації неточностями у документах.

Олександр Цебрій очолює Умань фактично з 2014 року (до 2015-го на посаді в.о. міського голови). У серпні він виступив проти приїзду хасидів на святкування Рош га-Шана в Умані. Цебрій публічно вимагав обмежити в'їзд паломників і навіть ночував під Офісом президента, вимагаючи зустрічі з президентом.

Більше про позицію мера Умані та ситуацію в місті читайте в інтерв’ю: "Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф".