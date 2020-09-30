За результатами обшуків вилучено 8 тисяч SIM-карток, чорнові записи щодо реєстрації користувачів соцмереж, які розміщували провокативні матеріали у соцмережах.

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували канали розповсюдження з РФ і так званої "ДНР" деструктивної інформації з використанням "ботоферм".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовувались для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ та незаконних збройних формувань. За задумом кураторів, масове поширення неправдивої інформації серед українського сегменту мережі “Інтернет” на передодні місцевих виборів мало дестабілізувати ситуацію в країні", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що організатори схеми використовували сім-картки українських і російських операторів мобільного зв’язку.

"Співробітники СБ України встановили особи всіх фігурантів, які перебувають на території нашої країни. Оплату від замовників вони отримували через заборонені російські платіжні системи", - йдеться в заяві.

Працівники СБУ провели обшуки у Києві та Донецькій області, за результатами яких вилучено комп’ютери зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, тощо.

Окрім того, вилучено 8 тисяч SIM-карток, чорнові записи щодо реєстрації користувачів соцмереж, які розміщували провокативні матеріали у соцмережах.

За інформацією СБУ, за виявленими фактами відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна. Триває досудове слідство.

"Наразі перевіряється версія стосовно причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів так званої "ДНР" і Росії", - зазначили у СБУ.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Нагадаємо, оперативники СБУ встановили спробу контрольованих російськими спецслужбами терористів схилити до державної зради співробітницю Луганської ОДА.