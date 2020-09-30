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На Донбасі поранений український військовий

Бійця госпіталізували, його стан - задовільний.

На Донбасі поранений український військовий
Фото: reporter.dn.ua

На Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у районі населеного пункту Зайцеве, на Донеччині, зазнав поранень український військовослужбовець.

Про це повідомляє територіальне управління командування "Північ".

"Сьогодні, 30 вересня, у районі населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

Бійця доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я - задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Нагадаємо, у ранковому зведенні штаб операції Об'єднаних сил повідомив,  що упродовж минулої доби на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню

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