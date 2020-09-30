Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Бої у Нагірному Карабасі тривали всю ніч, - Міноборони Азербайджану
Бої у Нагірному Карабасі тривали всю ніч, - Міноборони Азербайджану
Дебаты Трампа против Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Дебаты Трампа против Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Ні обіцянок, ні пробачень
Ні обіцянок, ні пробачень
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі
Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі
Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною
Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021

Реєстрація стартує 1 лютого, основна сесія - 21 травня.

Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021
Фото: Укрінформ

Стали відомі терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

Календарний план підготовки та проведення ЗНО-2021 затверджено наказом Міністерства освіти від 30 вересня, інформує пресслужба Центру оцінювання якості освіти.

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії.

Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови - 25 травня, з математики - 28 травня, з української мови, української мови і літератури - 1 червня, з історії України - 4 червня, з фізики - 7 червня, з біології - 10 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Раніше повідомляли, що з 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим для усіх випускників шкіл.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також