Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021

Стали відомі терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

Календарний план підготовки та проведення ЗНО-2021 затверджено наказом Міністерства освіти від 30 вересня, інформує пресслужба Центру оцінювання якості освіти.

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з хімії і завершиться 15 червня тестуванням з географії.

Тестування з іспанської, німецької, французької мов відбудуться 24 травня, з англійської мови - 25 травня, з математики - 28 травня, з української мови, української мови і літератури - 1 червня, з історії України - 4 червня, з фізики - 7 червня, з біології - 10 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Раніше повідомляли, що з 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим для усіх випускників шкіл.