СБУ з початку року вилучила понад 200 кг контрабандних наркотиків

З початку року СБУ розпочала 39 кримінальних проваджень за фактами контрабанди наркотиків.

Служба безпеки України з початку року вилучила понад 200 кг наркотиків, 223 кг прекурсорів та 56 кг психотропних речовин, які намагалися перевезти через кордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"З початку року Служба безпеки України вилучила 238 кг наркотиків, 223 кг прекурсорів та 56 кг психотропних речовин, які намагалися перевезти через кордон. Також СБУ блокує незаконне перевезення через кордон тютюнових виробів – зокрема, вилучено 8,5 млн пачок цигарок, 26,7 тонн контрафактного кальянного тютюну та 22 тонни сировини для виготовлення цигарок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з найбільш масштабних випадків: блокування двох партій кокаїну, що прибув з Південної Америки, у морському порту "Південний". У травні було вилучено 53,4 кг, а у вересні – понад 100 кг.

"При цьому Служба безпеки ефективно взаємодіє із правоохоронцями з інших країн. Наприклад, завдяки спільній операції СБУ з Євроюстом, Європолом і колегами з Франції, Польщі та Словаччини було припинено діяльність потужного угруповання. Воно спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій стероїдів. У міжнародній спецоперації брали участь понад 270 правоохоронців. У результаті на території ЄС затримано 24 фігуранти і заарештовано активи на загальну суму майже 2,1 мільйона євро", - зазначається в повідомленні.

Також загалом з початку року СБУ розпочала 39 кримінальних проваджень за фактами контрабанди наркотиків, психотропів і прекурсорів. За такі злочини було засуджено 24 особи.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила у Сєвєродонецьку колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР", який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році.