Понад 60% українців вважають, що війну на Донбасі розв’язала Росія, - опитування

Станом на серпень 2020 року понад 60% громадян вважають, що війну на Донбасі почала Росія. Кожен п’ятий опитаний переконаний, що війну почали український уряд та олігархи. Не визначилися з відповіддю 18%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

На заході країни частка тих, хто покладає на Росію відповідальність за початок війни, становить 92%, у у центральному регіоні - 70%, у південному - 36%, у східному - 29%.

Частка тих, хто вважає відповідальними український уряд та олігархів, на сході найвища - 44%, на півдні - 25%, у центрі - 16%, на заході - лише 2%. При цьому найбільше тих, хто не визначився, – на півдні (39%).

Оцінка громадянами конфлікту на Донбасі практично повністю збігається з думкою про винуватців війни. Трошки більше 61% опитаних вважають, що це російська агресія, майже 22% переконані, що це громадянська війна, 17% не визначились або ж не погодились з обома варіантами.

На заході України 92% опитаних вважають війну російською агресією, у центрі - 70%, на півдні - 41%, на сході - 31%.

При цьому 42% опитаних на сході України вважає, що на Донбасі триває громадянська війна. На півдні так думає 21% опитаних, у центрі - 20%, на заході - близько 2%. При цьому найбільше тих, хто не визначився, - на півдні (38%).

Дослідження проведене на замовлення ГО "Детектор медіа" з 14 до 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Похибка вибірки не перевищує 2,3%.