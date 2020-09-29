Поліція розповіла подробиці про загибель зачепера в київському метро

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка у столичній підземці 28 вересня.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Вчора ввечері до чергової частини управління поліції в метрополітені звернувся чоловік та повідомив, що під час руху вагону з даху впав невідомий чоловік. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та лікарів.

Правоохоронці прибули на місце події та опитали свідків та очевидців.

"Ми з’ясували, що чоловік зайшов до столичного метрополітену та на одній із станцій заліз на дах потягу, а коли він рушив, потерпілий впав та від численних травм помер на місці. Відразу між станціями метрополітену «Видубичі» та «Славутич» було знято напругу та припинено рух. Крім того, під час огляду місця події ми знайшли рюкзак з особистими речами та документами загиблого. Це – 29-річний мешканець міста Ужгород", - розповів начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов.

Матеріали події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - самогубство. Правоохоронці перевіряють усі версії щодо смерті чоловіка.

Нагадаємо, вчора ввечері в Києві обмежили рух "зеленої" гілки метро через падіння людини під потяг. Повідомлялося, що постраждалому вижити не вдалося.