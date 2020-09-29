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Окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

У ранковий час неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час - зі станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Авдіївки бойовики провокували військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Окрім того, вчора військовослужбовці і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку проросійських бойовиків не зафіксовано. 

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники сумлінно виконують завдання за призначенням і продовжують неухильно дотримуватися досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей", - запевняють у штабі ООС.

Нагадаємо,  ОБСЄ зафіксувала понад 1000 порушень з початку перемир’я на Донбасі.

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