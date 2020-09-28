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В Києві обмежили рух "зеленої" гілки метро через падіння людини під потяг (оновлено)

Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

В Києві обмежили рух "зеленої" гілки метро через падіння людини під потяг (оновлено)
Фото: EPA/UPG

В Києві обмежено рух "зеленої" Сирецько-Печерської лінії метрополітену через потрапляння людини на рейки.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Зазначається, що попередньою причиною трагедії стало потрапляння "зачепера" під потяг. Постраждалому вижити не вдалося.

"За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався, ймовірно, між станціями Видубичі та Славутич. У зв’язку з цим Київський метрополітен змінив схему руху поїздів.

"Зелена лінія. Поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір", - зазначається у повідомленні. 

Оновлено. Станом на 21:50 рух метрополітену відновлено у звичайному режимі. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Нагадаємо, у Києві через анонімний дзвінок про мінування закривали на вхід і вихід станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого".

В червні станції метро "Житомирська", "Арсенальна" та "Харківська" також закривали через "мінування". Вибухових предметів на станціях не виявили.

Також метро "мінували" на День незалежності. Закривали станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".

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