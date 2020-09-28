В Україні стартував відбір полярників на 26-ту експедицію в Антарктиду

В Україні 28 вересня стартував конкурс з відбору команди полярників у 26-ту Українську антарктичну експедицію на станцію "Академік Вернадський".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"26-та Українська антарктична експедиція є свого роду ювілейною, адже 2021-го ми відзначатимемо 25 років з часу підняття прапору України на колишній британській станції «Фарадей», яка тепер має назву «Академік Вернадський». Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів", - зазначив директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Зважаючи на пандемію COVID-19, під час відбору майбутніх полярників та полярниць особлива увага приділятиметься фізичному та психологічному здоров’ю кандидатів.

Переможці конкурсу проводитимуть наукові дослідження та забезпечуватимуть життєдіяльність станції "Академік Вернадський" в Антарктиді з весни 2021-го до весни 2022-го року.

Традиційно до 26-ї УАЕ відбиратимуть 12 учасників. Крім 7 науковців, які працюватимуть у сфері досліджень геологічних та геофізичних наук, фізичних наук та науки про життя, у експедицію також шукають лікаря, кухаря, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв'язку.

Документи приймають до 12 жовтня 2020 року.

Станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез. Її було створено як наукову базу "Фарадей" Великої Британії, у 1996 році королівство передало її Україні. Станція працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією.