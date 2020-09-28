Перший голова КМДА Іван Салій помер

Голова Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів та виробів, колишній голова Київської міської державної адміністрації Іван Салій помер 26 вересня на 77-му році життя.

Причиною смерті став тромб, що відірвався, з посиланням на його сина Костянтина повідомляє видання "Гордон".

Про смерть Івана Салія уранці в понеділок повідомив і президент Конфедерації будівельників України (КСУ) Лев Парцхаладзе.

"Не стало нашого Друга, професіонала, однодумця - Івана Салія", - написав Парцхаладзе у фейсбуці.

У 1992-1993 роках Іван Салій був представником президента в Києві і головою КМДА. Згодом двічі обіймав посаду заступника голови КМДА, був заступником міністра транспорту України, депутатом Верховної Ради I і III скликань.