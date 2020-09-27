На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами

Люди чекали на рятувальників у воді за 400 м від берега.

На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма людьми. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався 27 вересня.

“До ДСНС надійшла інформація, що в Обухівському районі на р. Дніпро (близько 400 м від берега) поблизу с. Витачів сталося перекидання човна. Зі слів заявника, 9 осіб тримались за човен”, - йдеться у повідомленні.

О 13:30 людей двома човнами доставили на берег. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на Дніпрі в Києві на мілину сіла яхта. Водій судна заявив про технічну несправність.