Рятувальники завершили роботи на місці падіння АН-26 на Харківщині, внаслідок якого загинули 26 військовослужбовців Харківського університету Повітряних сил. Про це повідомили на сторінці МВС у фейсбук.

До пошуково-рятувальної операції залучали 70 працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій та 10 одиниць техніки.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, АН-26 Збройних сил України зазнав аварії близько 21 години у п’ятницю, 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеродрому біля міста Чугуїв. Літак виконував тренувальні польоти. На його борту було 27 осіб - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 22 загиблих. Двом курсантам вдалося вижити. Згодом один із них помер в лікарні від важких травм. Другий курсант В'ячеслав Золочевський - знаходиться у військовому шпиталі Харкова у стані середньої важкості.

Міноборони пообіцяло виплатити сім'ям загиблих по 1,5 млн грн допомоги.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, попередня причина падіння літака - відмова датчика у лівому двигуні, літак зачепився крилом за землю.

ЗМІ повідомили, що фахівці "Мотор Січі" продовжили термін служби лівого двигуна АН-26 до червня 2021 року, попри те, що мотор мали капітально відремонтувати ще у 2003 році. Станом на червень 2020-го, лівий двигун літака напрацював після капремонту 2339 льотних годин - на 589 годин більше, ніж допустимий після капремонту максимум.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Президент оголосив 26 вересня днем жалоби.