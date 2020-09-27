У Донецькій області спалахнула масштабна лісова пожежа

Інформації про постраждалих немає.

Фото: facebook.com/pankov.kram

У Донецькій області у селищі Васильківська Пустош, що біля Краматорська, почалася масштабна лісова пожежа.

Про це повідомив мер Краматорська Андрій Панков на своїй сторінці у Facebook.

"Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем", - заявив він.

Станом на 20-у годину на місці працювало 4 одиниці рятувальної техніки з Краматорська та ще один розрахунок з Дружківки.

"На підході ще одна машина з Костянтинівки. Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів", - зазначив мер Краматорська.

Інформації про те, яку площу охопив вогонь та чи є постраждалі, поки нема.

Нагадаємо, що також військовослужбовці Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС сьогодні локалізовують лісову пожежу на ділянці близько 10 гектарів неподалік населеного пункту Нижньотепле Луганської області. Окрім того, триває ліквідація пожежі поблизу Доломітного на Донеччині.

Також лісова пожежа 21 вересня виникла в Херсонській області. Загоряння сухої трави в полі і сухостою в лісосмузі сталося під час проведення штатних стрільб на полігоні оперативного командування "Південь".

2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду. До гасіння вогню залучили підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрили для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

3 вересня стало відомо, що під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

4 вересня на Луганщині виник новий осередок займання.

6 вересня надійшла інформація, що двоє військових, які зникли під час гасіння пожежі у Луганській області, підірвалися на мінному полі противника.

Командування ООС вважає, що причиною пожеж у Луганській області є навмисний підпал.