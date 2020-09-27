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У Карпатах на горі Піп Іван випав сніг

Вранці неділі температура впала до нуля. 

На горі Піп Іван, що знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, 27 вересня випав сніг.

Уранці температура впала до нуля, пішов мокрий сніг із дощем, повідомляє видання "Твоє місто".

Похолодання супроводжувалося поривами вітру 10-12 м/с.

Сніг на Чорногірському хребті 27 вересня
Фото: Facebook Rusland Grodyk
Сніг на Чорногірському хребті 27 вересня

Піп Іван є однією з найвищих гір Українських Карпат і має висоту 2028 м. 

Минулого року на цій горі у вересні також випав сніг. Сніжило там навіть у останній день весни-2020. 31 травня температура на вершині гори впала до -4 градусів, був снігопад. 

Нагадаємо, що синоптики прогнозують погіршення погоди на значній території України. Сильні дощі обіцяли у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях. 

Крім того, у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град; у західних, вночі в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.

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