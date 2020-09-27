На горі Піп Іван, що знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, 27 вересня випав сніг.

Уранці температура впала до нуля, пішов мокрий сніг із дощем, повідомляє видання "Твоє місто".

Похолодання супроводжувалося поривами вітру 10-12 м/с.

Фото: Facebook Rusland Grodyk Сніг на Чорногірському хребті 27 вересня

Піп Іван є однією з найвищих гір Українських Карпат і має висоту 2028 м.

Минулого року на цій горі у вересні також випав сніг. Сніжило там навіть у останній день весни-2020. 31 травня температура на вершині гори впала до -4 градусів, був снігопад.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують погіршення погоди на значній території України. Сильні дощі обіцяли у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Крім того, у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град; у західних, вночі в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.