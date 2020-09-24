​У п'ятницю в Києві до +27 градусів, без опадів

Вночі у столиці +11...+13 градусів.

У п'ятницю, 25 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +25...+27 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, вдень можливий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +23...+27 градуси.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+12 градусів, удень +24...+26 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 градусів, удень +25...+27 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 градусів, удень +24...+27 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 градусів, удень +25...+27 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +25...+27 градусів.