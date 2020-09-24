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На Вінничині побилися місцеві депутати і кандидат

Одного депутата госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

На Вінничині побилися місцеві депутати і кандидат
Фото: PMG.ua

У Вінницькій області вчинили бійку чинний депутат Калинівської районної ради, депутат Вінницької облради та кандидат в депутати обласної ради.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"23 вересня у Калинівському районі між чинним депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської ОТГ, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника Калинівського відділу поліції Володимира Олексюка, до поліції звернувся 52-річний депутат Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади про те, що близько 18 години вечора 23 вересня на територію його домогосподарства приїхав депутат Вінницької облради з кандидатом в депутати.

Під час спілкування між ними виник конфлікт, пов'язаний з виборчою кампанією, під час якого 40-річний кандидат в депутати Вінницької обласної ради вдарив заявника в голову. У відповідь потерпілий пошкодив автомобіль свого кривдника Toyota Land Cruiser.

Працівник потерпілого став свідком події, він вистрілив вгору гумовими кулями, щоб зупинити кофлікт.

Потерпілого госпіталізували з черепно-мозковою травмою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією інциденту відповідно до ч.2 ст. 296 ККУ (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до чотирьох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у червні депутата від "Слуги Народу" Юрія Заславського побили на заправці в одному з сіл Житомирської області.

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