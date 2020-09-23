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Міська влада придбала 40 тисяч захисних щитків від коронавірусу для педагогів, - Кличко

На сьогодні 5 шкіл закриті на карантин.

Міська влада придбала 40 тисяч захисних щитків від коронавірусу для педагогів, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Міська влада робить все, аби максимально убезпечити навчальний процес у столиці. Так, разом з київською профспілкою працівників освіти місто придбало майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

«Разом з київською профспілкою працівників освіти місто придбало майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів. Ці засоби захисту вже доставляють до закладів освіти. Ще 13 тисяч щитків за кошти міста придбали районні  адміністрації столиці, - повідомив мер. -  Ми робимо все, щоб максимально убезпечити навчальний процес. Щоб захистити від розповсюдження вірусу і дітей, і педагогічних працівників», - наголосив Кличко. 

Він зазначив, що місто контролює ситуацію у навчальних закладах і реагує на неї оперативно. В школах, де виявляють хворих дітей чи педагогів, класи або навчальні заклади відправляють на дистанційне навчання.

На сьогодні 5 шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в: Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському, Печерському і Святошинському районах столиці.

«У 121  школі перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 326 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці – 292. А також - 152  педагога, - повідомив мер. - У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 15 груп.  Один садок – у Святошинському районі – закритий на карантин. Хочу зазначити, що цього тижня, після планових ремонтів, відновили свою роботу ще 4 дошкільних заклади. Наповненість дітей у дитсадках столиці сьогодні – трохи більше 54 відсотків», - зазначив Віталій Кличко.

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