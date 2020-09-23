Зеленський відвідає полігон "Широкий Лан", де вперше застосують Javelin

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 вересня, візьме участь у навчаннях окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області, де вперше в Україні буде застосовано американський протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Маневри проходитимуть у межах стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020". Основні завдання - наступ на непідготовлену оборону, бій в урбанізованій місцевості.

У навчаннях буде задіяна штурмова та армійська авіація Нацгвардії, а також вперше буде застосовано ПТРК FGM- 148 Javelin.

Javelin - це американські переностні протиракетні комплекси, які призначені для ураження бронетехники та БПЛА. Вони перебувають на озброєнні у армії США.

Нагадаємо, у грудні минулого року Україна уклала контракт з США на поставку ПТРК Javelin. До цього, в жовтні, Конгрес США дав попередню згоду на продаж Україні додаткової партії протитанкових ракетних комплексів зброї Javelin на $39 млн.

Перша партія "Джавелінів" на $47 млн доларів надійшла в Україну навесні 2018 року. Тодішній посол Марі Йованович говорила, що за цю зброю Україна не платила. Восени 2017 року американське видання BuzzFeed з посиланням на джерела в американському уряді написало, що президент США Дональд Трамп не хоче давати Україні зброю безкоштовно. Незабаром після цього спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що програма військової допомоги Україні передбачає як безкоштовне озброєння, так і його продаж.

Влітку 2019 року Посольство США повідомило, що Україна вперше попросила США продати озброєння і уклала контракт на покупку Javelin.

17 червня 2020 року в Україну прибула партія американських ракет.