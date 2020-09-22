Штаб ООС заявляє про дотримання режиму тиші на Донбасі упродовж вівторка

З початку доби російсько-окупаційні війська не порушували режим припинення вогню на Донбасі, обстрілів у зоні відповідальності українських військових не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається, що режим тиші зберігається повною мірою.

Крім того, в районі проведення ООС виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 15 будинків, на 15 об’єктах роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 8 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 81 знайдений вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. 20 вересня бойовики відкривали провокативний вогонь по ЗСУ біля Новоолександрівки.