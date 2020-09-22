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Від початку війни на Донбасі загинули понад 3,3 тисячі цивільних

У 2020 році на Донбасі загинули 18 цивільних, ще 87 отримали поранення.

Від початку війни на Донбасі загинули понад 3,3 тисячі цивільних
Фото: uazmi.org

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з початку російської агресії на Донбасі зафіксувала загибель 3 тисяч 367 цивільних осіб та поранення 7 тисяч людей.

Про це заявила голова місії Матільда Богнер під час презентації нової доповіді про права людини.

"Із моменту початку конфлікту загальна кількість загиблих цивільних осіб 3 тисячі 367 осіб, більш ніж 7 тисяч зазнали травм та поранень", - сказала Богнер.

За її словами, з 1 січня до 31 липня 2020-го місія зафіксувала загибель 18 та поранення 87 цивільних. Ці показники на 10% менші у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Богнер зазначила, що з 1 серпня ніхто з цивільних не загинув, а також не було жодного руйнування цивільних об’єктів у результаті воєнних дій.

“Ми закликаємо сторони конфлікту продовжувати поважати це припинення вогню і повністю відповідати положенням міжнародного гуманітарного права”, - додала голова місії.

Нагадаємо, у лютому в ООН заявили, що від військових дій на Донбасі протягом 2019 року постраждали 167 цивільних. Близько 35% жителів Донбасу постраждали від мін.

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