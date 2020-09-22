Державна прикордонна служба 21 вересня затримала на Одещині 11 паломників, які намагалися перетнути кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Прикордонники Подільського загону спільно з представниками Національної поліції неподалік державного кордону, на перехресті доріг виявили мікроавтобус "Мерседес Спринтер". Ним 35-річний громадянин України перевозив одинадцятьох іноземців, які не мали при собі документів", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, усі іноземці цього "рейсу" порушили правила перебування в Україні.Своє перебування у прикордонні паломники намагалися пояснювати тим, що планували потрапити на старовинне кладовище, а документи ніби то залишили у готелі міста Умань, де вони проживали. Однак, прикордонники також встановили, що всі вони їдуть з Умані після завершення святкування Рош га-Шана, а після огляду речей знайшлися і паспортні документи – одного громадянина Франції та десятьох громадян Ізраїлю.

Для встановлення обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення групу іноземців доправили до прикордонного підрозділу.

Держприкордонслужба направила до суду матеріали про адміністративне правопорушення. Іноземцям загрожує заборона в'їзду на територію України терміном та 5 років та примусове повернення до країн походження.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак в Україну намагалися потрапити тисячі паломників.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері 15 вересня звернувся до президента Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників.

16 вересня Україна закрила пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди. Обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусу.

17 вересня глава Міністерства вищої освіти та Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зєев закликав паломників, які намагаються потрапити в Україну, повернутися додому.

Офіс президента вважає, що білоруська влада непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває чутки, що український кордон лишається відкритим з Білоруссю, через що в Україну намагається потрапити велика кількість паломників-хасидів.

18 вересня вранці в Держприкордонслужбі повідомили, що групу іноземців-паломників прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного зупинили на кордоні з Польщею.

Станом на 18 вересня хасиди повністю звільнили територію прикордонного пункту "Нові Яриловичі".