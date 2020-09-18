На кордоні України з Білоруссю лишаються близько 700 паломників

Станом на ранок 18 вересня біля пункту пропуску "Нові Яриловичі" залишаються близько 700 паломників-хасидів.

Станом на учорашній вечір біля пунтку пропуску перебували близько 100 людей, повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Кардинально сказати, що масово роз'їхалися - такої ситуації поки не спостерігаємо, і такої інформації не маємо. Але ми сподіваємося, що іноземці усе таки дослухалися до роз'яснень, які надавали наші співробітники, підкреслюючи, що рішення про заборону в'їзду іноземцям до 28 вересня не буде переглядатися і вони не зможуть потрапити на територію нащої держави, враховуючи, що метою їх поїздки було паломництво, що не підпадає під категорію виключень", - повідомив він.

Демченко додав, що паломники намагаються потрапити в Україну і через інші пункти пропуску, але після отримання відмови вони вертаються назад.

Офіційний представник Держкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що близько 600 хасидів з 1200, які опинилися на білорусько-українському кордоні, повертаються углиб Білорусі.

Білоруські прикордонники також повідомили, що першими нейтральну прикордонну смугу залишали жінки з маленькими дітьми. Хасиди поверталися по 5-6 осіб, а основний потік відбувся вранці з 6 по 10 годину, пише БЕЛТА.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

Цього року у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонено до 28 вересня, однак в Україну намагалися потрапити тисячі паломників.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері 15 вересня звернувся до президента Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників.

16 вересня Україна закривала пункт пропуску "Нові Яриловичі", де зібралися паломники-хасиди. Обмежувальні заходи впроваджені через поширення коронавірусу.

17 вересня глава Міністерства вищої освіти та Міністерства водних ресурсів Ізраїлю Зєев закликав паломників, які намагаються потрапити в Україну, повернутися додому.

Офіс президента вважає, що білоруська влада непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває чутки, що український кордон лишається відкритим з Білоруссю, через що в Україну намагається потрапити велика кількість паломників-хасидів.

18 вересня вранці в Держприкордонслужбі повідомили, що групу іноземців-паломників прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного зупинили на кордоні з Польщею.