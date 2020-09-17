"Формулу Штайнмаєра" включать в закон про "особливий статус" Донбасу - Костін

Зараз ведуться переговори про те, які статті закону мають бути змінені.

Україна погодилася включити "Формулу Штайнмайєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи народний депутат Андрій Костін.

"Ми погодилися, щоб була включена "формула Штайнмайера" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування. Далі йдуть переговори про те, які статті цього закону повинні бути змінені для того, щоб цей закон разом з включеною формулою Штайнмаєра працював з точки зору права. Про це зараз йде мова", - сказав Костін.

Нагадаємо, в жовтні минулого року українська делегація Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі підписала "формулу Штайнмаєра" у Мінську.

В інтерв'ю LB.ua представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков повідомив, що "формула Штайнмайєра" давно прописана у законі про особливий статус Донбасу.