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На полігоні під Києвом сталась масштабна пожежа

Про причини виникнення надзвичайної ситуації не повідомляється.

Фото: facebook.com

На території військового полігону в Дівичках Київської області сталася лісова пожежа.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

"17 вересня на території військового полігону в Дівичках Київської області виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00. В місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399", - йдеться в повідомленні.

Про причини виникнення надзвичайної ситуації не повідомляється.

Зазначається, що наразі гасінням пожежі займаються військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Нацгвардії та лісники. До ліквідації пожежі залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.

Нагадаємо, 6 вересня рятувальники  ліквідували лісову пожежу у Харківській області, яка тривала чотири доби. Займання виникло 2 вересня у лісовому масиві поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району. 

7 вересня рятувальникам вдалося ліквідувати лісові пожежі у двох районах Луганської області. Там пожежі почалися 2 вересня. До гасіння залучили військових зі складу Об'єднаних сил. 3 вересня під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, ще двоє військових отримали опіки. 

6 вересня двоє військових підірвались на мінному полі у "сірій зоні", намагаючись обійти полум'я біля Верхньоторецького.

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