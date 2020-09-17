Критичні наслідки розгерметизації газової магістралі у Чабанах ліквідували

В ОГТСУ зазначили, що переривів із постачанням газу споживачам в Україні та за кордоном немає.

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Критичні наслідки розгерметизації газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу і проходить поблизу селища Чабани Київської області, ліквідовано.

Про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

“Станом на 14:00 на ділянці газопроводу КЗУ–1 (Київ – Західна Україна –1) у Київській області проведено всі основні роботи після розгерметизації, що сталася 15 вересня 2020 року. Поточний стан ремонту дозволяє говорити про ліквідацію критичних наслідків інциденту”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент змонтовано всі 38 метрів нового трубопроводу. Зараз відбувається підготовка поверхні труби для влаштування ізоляційного покриття, яке використовується для захисту від корозії.

В ОГТСУ зазначили, що переривів із постачанням газу споживачам в Україні та за кордоном немає.

Нагадаємо, що за фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.