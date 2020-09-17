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Прокурора Тернопільщини звільнили за пияцтво на роботі та погрози підлеглим

Микола Петришин протримався на посаді лише три дні.

Прокурора Тернопільщини звільнили за пияцтво на роботі та погрози підлеглим
Фото: https://te.20minut.ua/

Нового прокурора Тернопільської області  Миколу Петришина звільнили з посади через пияцтво на робочому місці та погрози працівникам прокуратури.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

"16 вересня у Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії Генпрокуратури України. Як пишуть ЗМІ, Петришину рекомендували подати у відставку. Офіційна причина звільнення - це непорозуміння з колегами, а неформальна - п'янка на робочому місці та невідповідна поведінка", - йдеться в повідомленні.

За останні роки у Петришина з'явилось 2 квартири, 200-метровий будинок в Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі.

За інформацією ЦПК, у перший день перебування на посаді новий прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней".

Днем пізніше прокурор заявив, що ніякого бенкету не було і що він нічого не вживав.

Свої статки Петришин пояснив тим, що у нього красива дружина, яка займається бізнесом.

Нагадаємо, у червні київського прокурора затримали під час отримання $100 тис. хабара. За ці гроші він обіцяв "кришувати" банк.

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