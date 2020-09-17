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Окупанти застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки і Водяного

Один боєць загинув, підірвавшися на гранаті.

Окупанти застосували гранатомет і стрілецьку зброю поблизу Катеринівки і Водяного
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби, 16 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета відмічено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне. Ці вогневі провокації противника не складали загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - йдеться у ранковому зведенні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

Однак, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.

Від початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні Тристорооння контактна група продовжить обговорення самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

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