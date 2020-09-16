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У Києві на вихідних перекриють Дарницький міст для ремонту

Роботи виконуватимуть у напрямку Правого берега.

У Києві на вихідних перекриють Дарницький міст для ремонту
Дарницький міст
Фото: tov-tob.livejournal.com

У Києві з 21:00 18 вересня до 17:00 21 вересня перекриють Дарницький міст через ремонтні роботи.

Про це повідомляє "Київавтодор".

"На Дарницькому мосту проведуть поточний ремонт покриття. Роботи виконуватимуть у напрямку Правого берега.

Основні роботи заплановано виконати на вихідних, щоб менше впливати на трафік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час робіт рух буде обмежено частково. Водіїв просять враховуваи це при плануванні маршруту.

Нагадаємо, Дарницький міст (відомий як міст Кирпи)  почали будувати у

2004 року. Залізничний рух по мосту стартував 27 вересня 2010 року. 17 грудня 2010 року по мосту відкрили автомобільний рух з лівого берега на правий, а 31 травня 2011 року - з правого на лівий.

Зараз міст побудовано на 82,4% і перебуває на балансі ПАТ "Укрзалізниця". Досі не готова лівобережна автомобільна розв'язка зі з'їздом на Дніпровську набережну. Вартість завершення будівництва становить близько 30 млн євро.

 

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