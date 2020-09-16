Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення штрафів за перевантажені фури

За відмову водія від проходження вагового контролю передбачено до 51 тис. гривень штрафу.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3743 про підвищення штрафів за перевантажені фури.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт зазначаєтся, як прийнятий у першому читанні.

Він передбачає збільшення штрафів до 34 тисяч гривень за перевантаження транспорту на 20%, до 51 тисячі гривень за перевантаження транспорту на 30%, а також до 51 тисячі гривень за відмову водія від проходження вагового контролю.

"Для чого потрібен законопроєкт? Фура, завантажена на 150%, руйнує дорогу в 10 разів швидше. У межах президентської програми «Велике будівництво» цьогоріч ми будуємо і відновлюємо понад 6 тисяч кілометрів шляхів. Але без реформи габаритно-вагового контролю неможливо зберегти їх у належному стані", - йдеться у повідомленні партії "Слуга народу".

Нагадаємо, на початку вересня 2019 року Рада прийняла закон про автоматичний габаритно-ваговий контроль за допомогою комплексів зважування вантажівок у русі (Weight-in-Motion). За перевищення габаритно-вагових норм на рівні 5-10% на власника автомобіля буде накладатися штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімуму доходів громадян; 10-20% - 1000 мінімумів; понад 20% - 2000 мінімумів. Надходження від штрафів підуть у Дорожній фонд.

З осені 2019 року на основних трасах біля Києва почали встановлювати перші шість WiM-комплексів. Вони розташовані на дорогах М-01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), М-03 (Київ - Харків - Довжанське), М-05 (Київ - Одеса), М-06 (Київ - Львів - Чоп), М-07 (Київ - Ковель - Ягодин). На чотирьох локаціях заміри будуть здійснюватися в обох напрямках руху, на двох - тільки в бік Києва. Перший WiM-комплекс у Калинівці тільки за один місяць роботи зафіксував 200 фактів перевантаження.

У червні президент Володимир Зеленський розповів, що зайшов у чат, де водії обговорюють дороги, по яким можна об'їхати пункти контролю. Президент зняв відео, у котрому назвав далекобійників, які їдуть з перевантаженням, "засранцями".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пррипускає, що у майбутньому в Україні будуть зважувати не лише вантажний транспорт, а й пасажирський.