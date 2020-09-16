Труханов збирається повернути проспекту Героїв Небесної Сотні назву на честь Жукова

За його словами, це питання винесуть на громадське обговорення.

Мер Одеси Геннадій Труханов на засіданні міськради заявив, що проспекту Героїв Небесної Сотні треба повернути його попередню назву - Маршала Жукова.

Про це пише місцеве видання "Репортер".

За словами Труханова, це питання винесуть на громадські слухання в грудні. Також розглядатимуть питання повернення попередніх назв для інших вулиць, зокрема, вул. Інглезі, яка раніше була імені 25-ої Чапаївської дивізії.

"Для нас це питання збереження історичної пам'яті, поваги до героїчного минулого нашого міста-героя", - заявив Труханов.

Ексрегіонал Труханов є мером Одеси з 2014 року. Цього року балотується на посаду мера від партії "Довіряй справам".

Нагадаємо, що в Одесі у 2016 році у межах декомунізації перейменували 56 вулиць. Однак вже через рік Одеська міська рада вирішила повернути попередні назви усім вулицям, зокрема і проспекту Маршала Жукова.

Проте це перейменування декомунізованих вулиць у квітні 2017 скасував Приморський райсуд Одеси, визнавши, що повернення старих назв було протиправним.