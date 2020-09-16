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Рада вимагає від Кабміну забезпечити Донеччину безперебійним водопостачанням

За це рішення проголосували 312 нардепів.

Рада вимагає від Кабміну забезпечити Донеччину безперебійним водопостачанням
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада України ухвалила постанову №3835 "Про Звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення населення Донецької області безперебійним водопостачанням".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 312 нардепів.

"Постанову прийнято з метою ліквідації дефіциту питного водопостачання населенню та забезпечення фінансування заходів щодо відновлення об’єктів водогосподарських систем Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Верховна Рада України звертається до Кабміну з вимогою забезпечити фінансування у 2020 році коштом держбюджету, у тому числі коштів Державного фонду регіонального розвитку, а також сприяти залученню інвестиційних коштів для реалізації проєктів капітального ремонту та реконструкції об’єктів Другого Донецького водопроводу Комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу".

Нагадаємо, у липні 2019 року Кабінет міністрів заборонив застосовувати будь-які обмеження поставок електроенергії комунальному підприємству "Вода Донбасу", яке є ключовим постачальником питної води для населених пунктів регіону.

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