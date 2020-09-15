Киянам мають повернути гроші за підвищення тарифів на утримання прибудинкових територій, - Кучеренко

Міська влада незаконно підвищила тарифи на утримання прибудинкових територій і мусить повернути киянам мільярди гривень. Про це заявив кандидат у мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в Окружному адміністративному суді столиці, повідомляє сайт політсили.

За його словами, засідання, призначене на 15 вересня, не відбулося через затягування з боку міської влади та комунальників. Раніше команда Олексія Кучеренка виграла справу проти КМДА у судах перших двох інстанцій. Тоді рішення міської влади від 2017 року про кількаразове підвищення тарифів на утримання прибудинкових територій у два-три рази для майже 9 тисяч багатоповерхівок було визнано незаконним.

Кучеренко наголосив, що для столичної команди "Батьківщини" є справою честі довести цей процес до кінця, "і суд врешті-решт буде змушений сказати "на біле біле".

"Довести справу до перемоги, зробити перерахунок і повернути киянам кошти, які вони переплатили за останні роки, - для нас принципова справа", - заявив Кучеренко.