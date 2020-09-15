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У Києві зафіксували найбільшу за весь час кількість смертей від COVID-19 за добу

Коронавірус виявили у 285 людей.

У Києві зафіксували найбільшу за весь час кількість смертей від COVID-19 за добу
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу в Києві зафіксували 285 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. Минулої доби вірус виявили у 285 людей. За весь період пандемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу - померли 11 хворих. Усього коронавірус забрав життя 283 киян", - сказав він.

Так, станом на 15 вересня у столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли 171 жінка віком від 19 до 90 років та 4 дівчинки від 6 до 17 років, а також 106 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв і 4 хлопчики від 1 року до 15. Захворіли, зокрема, і 17 медиків.

До лікарень столиці потрапили минулої доби 56 пацієнтів. Решта – на самоізоляції.

Одужали за добу 59 людей. Усього коронавірус подолали 5385 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 70. У Деснянському - 39. Та в Оболонському районі - 37 випадків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2905 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих з'явилося в Тернопільській області (390), найменше - у Херсонській (17).

Лідером за загальною кількістю випадків COVID-19 зараз є Київ.

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