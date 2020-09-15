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В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters

Набір нових пацієнтів і інші процедури дослідження були перенесені на середину тижня.

В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

США призупинили випробування вакцини від COVID-19 британської компанії AstraZeneca в очікуванні розслідування серйозного побічного ефекту у пацієнта в Великобританії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, знайомі з деталями справи.

Як повідомили співрозмовники агенції, набір нових пацієнтів і інші процедури дослідження були перенесені принаймні на середину тижня. Наразі неясно, скільки часу буде потрібно Управлінню з продовольства і медикаментів США, щоб завершити своє розслідування.

AstraZeneca – одна з 9 компаній, які зараз перебувають на третьому етапі клінічних випробувань вакцини від ковіду. Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

9 вересня AstraZeneca заявила про паузу у випробуванні вакцини від коронавірусу через виявлену хворобу в одного з добровольців. 

13 вересня стало відомо, що AstraZeneca відновила третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу у Великобританії.

Нагадаємо, що 4 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про ведення перемовин Україною з компанією AstraZeneca щодо майбутньої закупівлі вакцин. Також переговори йдуть з іншими компаніями-лідерами, які перебувають на третій стадії випробувань. 

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