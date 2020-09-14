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У Києві за минулу добу зменшилася кількість нових хворих на ковід - медики пояснюють це вихідними в лабораторіях

У столиці вже 17 429  підтверджених випадків коронавірусу.

У Києві за минулу добу зменшилася кількість нових хворих на ковід - медики пояснюють це вихідними в лабораторіях
Фото: EPA/UPG

За минулу добу в Києві виявили 168 хворих на коронавірус. Таке зменшення кількості виявлених випадків медики пояснюють тим, що у вихідні дні працюють не всі лабораторії, де досліджують тести.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 17 429", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби від коронавірусу в столиці померло троє людей. Всього COVID-19 забрав життя 272 киян.

В КМДА зазначили, що до лікарень столиці потрапили 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 45 людей. Усього коронавірус подолали 5 326 мешканців Києва.

Фото: КМДА

Нагадаємо, за добу в Україні виявили понад 2,4 тисячі випадків ковіду. 650 людей одужали від коронавірусу, 33 померли.

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